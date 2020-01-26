Светлана Миронова: «Испытывала психологические трудности»

Россиянка Светлана Миронова после масс-старта на этапе Кубка мира в словенском Поклюке подвела итоги своего выступления. Биатлонистка стала 19-й при 4-х промахах.

— Отставание большое ногами? Я не знаю, какие причины, чувствую себя достаточно неплохо, — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ». — Это горы, здесь без акклиматизации сложно бежать. Есть организмы, которые здорово бегут в горах. Начала неплохо, потом два раза лежа промахнулась. Шла за Херманн, возможно, немного захлебнулась. В целом, состояние неплохое. Прихожу в себя, не надо никого винить, ни тренеров, ни других. Испытывала психологические трудности. К чемпионату мира приду в себя.