Стина Нильссон перейдет из лыжных гонок в биатлон

Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что продолжит карьеру в биатлоне. 26-летняя олимпийская чемпионка по лыжным гонкам все же не ставит крест на продолжении выступлений в этой дисциплине.

— Моей целью было выступление еще на одной Олимпиаде в лыжах, а потом переход в биатлон после 2022 года, — цитирует Expressen Нильссон. — Но я получила травму, у меня было много времени на раздумья, на то, чтобы попробовать себя в стрельбе. И чувствую, что не хочу больше ждать. Это слишком увлекательно. Я осознаю, какие проблемы меня ждут в биатлоне. Там все сложности связаны с оружием, со стрельбой. Но я с нетерпением жду, как буду решать ту задачу. Мне нужно будет потренироваться. Я не меняю свой мир полностью и не отказываюсь от лыж. Мне хочется, чтобы лыжи и биатлон шли вместе.

Последний сезон Нильссон завершила досрочно из-за перелома ребра. За свою карьеру шведка выиграла пять олимпийских медалей, включая золотую в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане.