Стал известен полный состав участников на «Рождественскую гонку»

Стал известен состав участников на традиционную «Рождественскую гонку», информирует сайт соревнований. Россию представят Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. Год назад они стали победителями этих соревнований.

Ранее сообщалось, что Елисеев приостановил соревновательную деятельность.

Изначально гонка должна была состояться на стадионе «Шальке», однако затем из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в земле Северный Рейн — Вестфалия была и вовсе перенесена на 2022 год. Тем не менее принято решение, что гонка пройдет в Рупольдинге без зрителей 28 декабря.

В ней примут участие десять команд (две команды будут из Германии): Ванесса Хинц/Бенедикт Долль (Германия 1), Янина Хеттих/Эрик Лессер (Германия 2), Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер (Австрия), Маркета Давыдова/Михал Крчмарж (Чехия), Мари Эдер/Теро Сеппяля (Финляндия), Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия), Лена Хекки/Йоша Буркхальтер (Швейцария), Юлия Джима/Дмитрий Пидручный (Украина) и Эмма Ландер/Скотт Гоу (Канада).