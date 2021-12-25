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Сливко выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

12:09
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Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке».

27-летняя спортсменка показала результат 42 минуты 59,0 секунды, допустив три промаха. Второй стала Лариса Куклина (2 промаха,+3,1), замкнула тройку призерок Анастасия Егорова (2 промаха, +10,5).

Позже на «Ижевской винтовке» пройдет мужская индивидуальная гонка.

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Сергей Разин все материалы автора

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