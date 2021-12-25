Сливко выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
12:09
Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке».
27-летняя спортсменка показала результат 42 минуты 59,0 секунды, допустив три промаха. Второй стала Лариса Куклина (2 промаха,+3,1), замкнула тройку призерок Анастасия Егорова (2 промаха, +10,5).
Позже на «Ижевской винтовке» пройдет мужская индивидуальная гонка.
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