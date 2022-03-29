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Сегодня, 11:36

Поздняков: «Решение IBU создает опасный прецедент для остальных спортивных федераций»

Президент ОКР Поздняков прокомментировал приостановку членства СБР в IBU
Виктория Кравченко
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале прокомментировал приостановку членства СБР в Международном союзе биатлонистов.

«Решение о приостановке членства Союза биатлонистов России в IBU считаем политизированным, не основанным ни на одном правовом документе. Кроме этого, данное решение исполнительного совета IBU создает опасный прецедент для всех остальных общероссийских спортивных федераций», — сказал Поздняков.

Сегодня, 29 марта, IBU сообщил, что приостанавливает членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.

Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov
Станислав Поздняков
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