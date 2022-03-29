Поздняков: «Решение IBU создает опасный прецедент для остальных спортивных федераций»
Президент ОКР Поздняков прокомментировал приостановку членства СБР в IBU
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале прокомментировал приостановку членства СБР в Международном союзе биатлонистов.
«Решение о приостановке членства Союза биатлонистов России в IBU считаем политизированным, не основанным ни на одном правовом документе. Кроме этого, данное решение исполнительного совета IBU создает опасный прецедент для всех остальных общероссийских спортивных федераций», — сказал Поздняков.
Сегодня, 29 марта, IBU сообщил, что приостанавливает членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.
Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov
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