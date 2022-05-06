Черезов объяснил, почему отстранение российских биатлонистов от соревнований не скажется на общем уровне сборной

Член правления Союза биатлонистов России (СБР), призер Олимпийских игр Иван Черезов рассказал, почему отстранение российских биатлонистов от международных соревнований не скажется на общем уровне сборной страны.

«Я думаю, здесь у каждого индивидуальный подход. Все зависит от мотивации конкретного человека. Если он действительно хочет быть лучшим, он тренируется каждый день, становится на какую-то долю лучше, сильнее, то, соответственно, тут проблем не будет. Сейчас мир настолько открыт и свободен — в плане того же интернета, мы все видим, наблюдаем. Можно сравнивать по определенным позициям как ты относительно других, примерно, чтобы было понятно.

Все знают систему аналитики гонок. Ты видишь, как ты заходишь на рубеж, у тебя время отсечки есть, сколько времени ты тратишь на стрельбу. Ты видишь время между выстрелами. Вот эти все кусочки ты спокойно можешь видеть, соответственно, у нас в России также работает. Каждый спортсмен может понимать, в каком он состоянии относительно других. Можно спокойно сравнивать себя. Поэтому, что касается пропуска одного сезона, ничего критичного, я думаю, не произойдет. Самое главное, чтобы сами спортсмены хотели становиться лучше, сильнее, побеждать. В любой момент добро дадут выступать на международных соревнованиях, и все закрутится так же, как и было», — приводит «Газета.Ru» слова Черезова.

В начале марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов. Позднее организация приостановила членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ). Это решение будет регулярно пересматриваться исполкомом IBU и продлится до очередного конгресса IBU в сентябре 2022 года.