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Сегодня, 14:13

Сливко — о спринте: «Все силы отдала. Если бы еще 100 метров, то я бы не добежала»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала «СЭ» свое выступление в спринте на этапе Кубка Содружества в Уфе, где заняла третье место.

— Не обидно, что когда финишировала, не хватило одной секунды до первого места?

— Нет, ни капельки. Я боролась максимально. Отдала все свои силы. Я в голове прокручиваю дистанцию, но понимаю, что прошла на максимум. Сделала максимум и на рубеже. Сейчас я готова на этот результат. Рада, что заехала в топ-3. Это, наверное, хороший эмоциональный толчок. Сезон тяжело начинался. Много было проблем со стрельбой. Даже не проблем, а непонятных для меня ошибок. Пока ходом тоже испытываю трудности. Немножко болела перед вкаткой. Тяжело вхожу. Наверное, свою гонку можно записать себе в актив. Я все силы отдала, упала на финише. Если бы еще 100 метров, то я бы не добежала.

— Прологи помогли настроиться на старт?

— Да. Такой азарт был, такая борьба. К прологам отношусь как к игре, к разгрузке. Эти соревнования такие сплоченные. Классно, что придумали. Мы дружнее становимся.

— Как отнеслась к тому, что домашний этап не состоялся?

— Конечно, обидно. Это моя любимая Тюмень. Очень хотелось там выступать перед своими родными и близкими. Все меня там очень сильно поддерживают. Но погода внесла корректировки. Считаю, что правильно, что отменили и не стали нас морозить, — сказала Сливко «СЭ».

Победителем спринта стала Тамара Дербушева, которая не допустила ни одного промаха во время прохождения дистанции. Второй финишировала Анна Сола из Белоруссии.

Биатлон
Виктория Сливко
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