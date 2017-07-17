Скандал с Тихоновым. Знаменитый биатлонист напугал прихожан храма

В селе Уйское Челябинской области разгорелся скандал с участием четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Экс-глава Союза биатлонистов России забрал из храма икону, подаренную им же в 2012 году.

– Это происходило при множестве прихожан, – говорится в сообщении на странице храма в "ВКонтакте". – Придя в нетрезвом состоянии, он начал свою речь с оскорблений настоятеля. Когда Тихонов выходил с иконой, он набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала. Отбирая фотоаппарат, он причинил ей боль, срывая фотоаппарат с ее шеи и толкая ее всей своей силой, а, в завершении, замахнулся на нее кулаком, причинив тем самым испуг. Но, благодаря прихожанам храма, не успел ее ударить, т.к. они его остановили. Теперь мы видим, какой у нас на самом деле прославленный земляк. В связи с этим, возникает вопрос, может ли быть почетным гражданином района этот человек, который поднимает руку на детей, и может ли школа носить его имя?

Уроженец села Уйское Тихонов со своей стороны заявил, что не вернет икону, пока храмом руководит настоятель Павел.

– Я попрошу своих селян забрать ее до тех пор, пока во главе находится настоятель Павел, – отмечается в сообщении олимпийского чемпиона на его официальном сайте. – Он со своей семьей по сути приватизировал церковь. Пять лет я постоянно, несколько раз бывал в церкви и спрашивал: "Где икона?" Он ее где-то прятал, потом выносил и показывал и обратно уносил. Икона такого порядка единственная в храме. Она должна быть на видном месте. <...> Пять лет назад я принес ее безо всяких документов и просто хотел, чтобы она была в церкви на видном месте, но все пять лет он ее где-то прятал. Трудно сказать, какая была бы ее дальнейшая судьба, если бы я ее не забрал.

Позавчера я подписал этот акт, начался шум. <...> Я сказал: "Не надо шуметь. Икона никуда не уйдет. Она является моей собственностью, и я вправе ей распорядиться". <...> На выходе я сказал, что как только поменяют настоятеля, который ненавидит людей и не может быть церковным служителем, я буду готов вернуть икону.

Я готов пройти тест на детекторе лжи вместе с Павлом, его женой, дочерью и всеми участниками этого нелицеприятного случая. Сейчас будет заведено уголовное дело, и будем разбираться.