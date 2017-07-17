Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

17 июля 2017, 21:30

Скандал с Тихоновым. Знаменитый биатлонист напугал прихожан храма

Андрей МИХАЙЛОВ
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр ТИХОНОВ (слева).
Фото Страница Уйского благочиния Троицкой епархии в &quot;Вконтакте&quot;

В селе Уйское Челябинской области разгорелся скандал с участием четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Экс-глава Союза биатлонистов России забрал из храма икону, подаренную им же в 2012 году.

 
Александр ТИХОНОВ. Зачем Тихонов забрал икону из храма. Версия чемпиона

– Это происходило при множестве прихожан, – говорится в сообщении на странице храма в "ВКонтакте". – Придя в нетрезвом состоянии, он начал свою речь с оскорблений настоятеля. Когда Тихонов выходил с иконой, он набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала. Отбирая фотоаппарат, он причинил ей боль, срывая фотоаппарат с ее шеи и толкая ее всей своей силой, а, в завершении, замахнулся на нее кулаком, причинив тем самым испуг. Но, благодаря прихожанам храма, не успел ее ударить, т.к. они его остановили. Теперь мы видим, какой у нас на самом деле прославленный земляк. В связи с этим, возникает вопрос, может ли быть почетным гражданином района этот человек, который поднимает руку на детей, и может ли школа носить его имя?

Уроженец села Уйское Тихонов со своей стороны заявил, что не вернет икону, пока храмом руководит настоятель Павел.

– Я попрошу своих селян забрать ее до тех пор, пока во главе находится настоятель Павел, – отмечается в сообщении олимпийского чемпиона на его официальном сайте. – Он со своей семьей по сути приватизировал церковь. Пять лет я постоянно, несколько раз бывал в церкви и спрашивал: "Где икона?" Он ее где-то прятал, потом выносил и показывал и обратно уносил. Икона такого порядка единственная в храме. Она должна быть на видном месте. <...> Пять лет назад я принес ее безо всяких документов и просто хотел, чтобы она была в церкви на видном месте, но все пять лет он ее где-то прятал. Трудно сказать, какая была бы ее дальнейшая судьба, если бы я ее не забрал.

Позавчера я подписал этот акт, начался шум. <...> Я сказал: "Не надо шуметь. Икона никуда не уйдет. Она является моей собственностью, и я вправе ей распорядиться". <...> На выходе я сказал, что как только поменяют настоятеля, который ненавидит людей и не может быть церковным служителем, я буду готов вернуть икону.

Я готов пройти тест на детекторе лжи вместе с Павлом, его женой, дочерью и всеми участниками этого нелицеприятного случая. Сейчас будет заведено уголовное дело, и будем разбираться.

Александр Тихонов
14
Читайте также
Натурализованной кенийке в сборной Казахстана грозит дисквалификация
Олимпийские медали Игр 2024 в Париже будут содержать в себе кусок металла Эйфелевой башни
Российские десантники взяли в плен двух бойцов элитной бригады ВСУ
Вучич описал отношения народов РФ и Сербии пословицей «Друг познается в беде»
Комиссия без перевода: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ
В Киеве допустили приглашение РФ на конференцию по урегулированию в Швейцарии
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кравцов утверждает, что Королькевич не входит в штаб сборной России

Екатерина Юрлова-Перхт: "Кузьмина или Мякяряйнен? Я бы им всем по большому глобусу дала"
Новости
RSS RSS
Все новости