Симон Фуркад: "Мартен - очень важная персона во Франции, много дел – и, возможно, он устает от всего этого"

Французский биатлонист Симон Фуркад высказался в адрес пятикратного олимпийский чемпиона и своего брата Мартена Фуркада. По его мнению, у брата сейчас много дел помимо биатлона, и он устает от этого.

– Французская команда в последние годы выступает значительно лучше. В чем секрет?

– Французская федерация хорошо работает со спортсменами, – приводит Калашников Media слова Фуркада. - Когда ты молодой биатлонист, на тебя не оказывается большого давления, тебе дают время на развитие. Тем более, в этом году у нас произошли большие изменения: новый тренер, который пришел из лыжных гонок. Он привнес в наши тренировки новые методы, которые раньше мы не пробовали. Это сказалось: мы работали больше, и это принесло свои плоды. Думаю, у нас получился хороший баланс между периодами легких и тяжелых тренировок.

– Что происходит сейчас с Мартеном? Почему так упали результаты?

– Я думаю, Мартен хорошо подготовился, но в начале сезона оказалось, что его уровень несколько упал, и он не до конца понял, почему. И он довольно быстро решил закончить сезон, потому что был не удовлетворен своим уровнем и большой разницей между летом и зимой. Я думаю, основная… не проблема, а причина – в том, что Мартен много тренируется, но сейчас он уже очень важная персона во Франции: ему приходится много работать со спонсорами, с медиа, а также в оргкомитете "Париж-2024".

Много дел – и, возможно, он устает от всего этого. Может быть, летом он не ощущал этого, но зимой это сказалось. Думаю, он принял правильное решение, и в следующем году он будет больше сосредоточен на тренировках, и восстановится на все 100 процента.

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