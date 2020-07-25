Сидоров сломал ключицу во время тренировки на сборе в Рыбинске

Российский биатлонист Евгений Сидоров сломал ключицу после падения на тренировке во время сбора национальной команды в Рыбинске, сообщает ТАСС.

— На первой же тренировке на классических роллерах он не вписался в поворот и вылетел с трассы, — рассказал старший тренер резерва сборной Сергей Белозеров. — Поначалу все было нормально, но во время обследования в больнице обнаружили перелом.

Травма не позволит Сидорову присутствовать на втором сборе национальной команды, который в августе вновь пройдет в Рыбинске. Ожидается, что биатлонист восстановится к сентябрю.