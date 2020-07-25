Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Сидоров сломал ключицу во время тренировки на сборе в Рыбинске

17:07

Российский биатлонист Евгений Сидоров сломал ключицу после падения на тренировке во время сбора национальной команды в Рыбинске, сообщает ТАСС.

— На первой же тренировке на классических роллерах он не вписался в поворот и вылетел с трассы, — рассказал старший тренер резерва сборной Сергей Белозеров. — Поначалу все было нормально, но во время обследования в больнице обнаружили перелом.

Травма не позволит Сидорову присутствовать на втором сборе национальной команды, который в августе вновь пройдет в Рыбинске. Ожидается, что биатлонист восстановится к сентябрю.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9052829

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир