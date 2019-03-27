Шипулин заверил, что не вернется в большой спорт

Олимпийский чемпион Сочи-2014 и чемпион мира-2017 в эстафете Антон Шипулин в интервью "СЭ" заявил, что не вернется в большой спорт. В декабре минувшего года спортсмен объявил о завершении карьеры.

– В Инстаграме в комментариях вам часто пишут: "Антон, вернись"! Есть ли хоть какой-то расклад, при котором это может случиться?

– Нет-нет. Я все решил для себя на 100 процентов. Эти ситуации, которые происходили в последние годы, напрочь отбили мне все желание и мотивацию. Если бы мне было 25-27 лет, какие-то варианты еще могли быть. Но мне скоро 32 и в таком возрасте пытаться уже нет смысла. Только лишний раз насмешу людей и болельщиков, которые столько лет за меня переживали.

Шипулин является чемпионом Олимпиады-2014 и чемпионом мира-2017 в эстафете. Кроме того, у него бронза Игр-2010 в эстафете. Также он является многократным призером чемпионатов мира и обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов. (Владимир Иванов)

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