Шипулин перед выборами ответил критикам

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин ответил болельщикам, критикующим его за намерение пойти в политику. Спортсмен примет участие на довыборах в Госдуму от «Единой России».

«Всем привет! До выборов остается всего пара дней. Сегодня я хочу ответить всем тем, кто последние месяцы нещадно критиковал меня в социальных сетях. Всем тем, кто регулярно задается вопросом, что я такого сделал, чтобы за меня проголосовали.

Вот краткий перечень того, что мне удалось сделать:

Мне удалось договориться с министром здравоохранения по ФАПу для поселка Оверино к 2020 году, по предоставлению машины скорой помощи класса «Б» для Таборов в ближайшее время и оборудованию для стоматологического кабинета в Таборах. Там же будет приобретено дополнительное оборудование для таборинской больницы, будет сделан ремонт кровли больницы и детской поликлиники в Тавде. Нижняя Тура — оборудование для больницы и ее ремонт, то же самое в Волчанске.

В Махнево принципиально решен вопрос строительства моста: он будет проектироваться в ближайшее время, затем начнется стройка. На этой неделе РЖД после моего обращения добавят дополнительный вагон к поезду Сосьва-Алапаевск-Екатеринбург.

Уже в этом году в Нижней Салде будет открыта лыжная база. В Верхней Салде в ближайшее время будут построены детская площадка и площадка для воркаута. Решен вопрос со строительством в Серове и Краснотурьинске освещенных лыжероллерных трасс.

Ко мне обратилось больше 50 жителей округа. Примерно половина их вопросов касается сферы ЖКХ. В большинстве случаев уже удалось людям помочь. Остальные обращения находятся в работе.

Это все — результат кропотливой работы. Это встречи с людьми, общение с местными и областными руководителями, министрами и губернатором. У меня за спиной более двухсот пятидесяти встреч, свыше 30 тысяч километров преодолено на машине во время кампании.

Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые говорят, что я не буду ничего делать, став депутатом Госдумы. В случае своего избрания, я буду представлять не только интересы тех, кто за меня проголосовал. Но и ваши интересы тоже. И время нас точно рассудит.

За годы в спорте я привык доказывать свою правоту не словами, а результатом. Не намерен я изменять своим принципам и в политике", — написал Шипулин в Instagram.

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