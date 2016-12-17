Шипулин, Бабиков, Цветков, Гараничев и Елисеев вошли в состав сборной на этап в Оберхофе

Главный тренер сборной России Александр Касперович после завершения гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место сообщил, что определены пять из шести биатлонистов, которые будут представлять команду на следующем этапе в Оберхофе. Это Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

Эти спортсмены будут освобождены от участия в традиционных соревнованиях "Ижевская винтовка", которые состоятся с 20 по 25 декабря. По итогам двух гонок этого турнира будет определен шестой участник, который войдет в состав сборной.