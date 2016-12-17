Шипулин, Бабиков, Цветков, Гараничев и Елисеев вошли в состав сборной на этап в Оберхофе

Главный тренер сборной России Александр Касперович после завершения гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место сообщил, что определены пять из шести биатлонистов, которые будут представлять команду на следующем этапе в Оберхофе. Это Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.
Эти спортсмены будут освобождены от участия в традиционных соревнованиях "Ижевская винтовка", которые состоятся с 20 по 25 декабря. По итогам двух гонок этого турнира будет определен шестой участник, который войдет в состав сборной.
Leo Hawk
bolelschik.volga34, заслуги наверняка есть. Просто мы о них ничего не знаем. Это могут быть деньги и политическое влияние региона, который представляет Гараничев. Это могут быть связи его тренера. Это много чего ещё может быть. Специально для этого и сделан такой принцип отбора в сборную, - туда можно попасть за спортивные результаты, а можно по решению тренерского совета. И это сладкая кормушка :)
02:21
bolelschik.volga34
А Гараничева за какие заслуги освободили от ИВ??? Все должны пройти через неё, кроме Шипы.Пусть докажут, что они лучшие в стране, а не только для тренеров.
21:38 17 декабря
Leo Hawk
Надеюсь шестым назначат Малышко. Без него просто никак. Ведь при каждом короле должен быть шут :)
20:20 17 декабря