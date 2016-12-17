18:40 17 декабря | БИАТЛОН

Шипулин, Бабиков, Цветков, Гараничев и Елисеев вошли в состав сборной на этап в Оберхофе

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Главный тренер сборной России Александр Касперович после завершения гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место сообщил, что определены пять из шести биатлонистов, которые будут представлять команду на следующем этапе в Оберхофе. Это Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

Эти спортсмены будут освобождены от участия в традиционных соревнованиях "Ижевская винтовка", которые состоятся с 20 по 25 декабря. По итогам двух гонок этого турнира будет определен шестой участник, который войдет в состав сборной. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Leo Hawk

bolelschik.volga34, заслуги наверняка есть. Просто мы о них ничего не знаем. Это могут быть деньги и политическое влияние региона, который представляет Гараничев. Это могут быть связи его тренера. Это много чего ещё может быть. Специально для этого и сделан такой принцип отбора в сборную, - туда можно попасть за спортивные результаты, а можно по решению тренерского совета. И это сладкая кормушка :)

02:21

bolelschik.volga34

А Гараничева за какие заслуги освободили от ИВ??? Все должны пройти через неё, кроме Шипы.Пусть докажут, что они лучшие в стране, а не только для тренеров.

21:38 17 декабря

Leo Hawk

Надеюсь шестым назначат Малышко. Без него просто никак. Ведь при каждом короле должен быть шут :)

20:20 17 декабря

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Материалы других СМИ