Сестра Зайцевой: «Понимаю, как тяжело Ольге держать себя в руках в CAS»

Сестра и личный тренер Ольги Зайцевой Оксана Рочева рассказала об эмоциях биатлонистки в связи с делом об антидопинговых нарушениях, которое в данный момент рассматривается в CAS. Напомним, сегодня МОК, который выступает противной стороной, предоставил суду документы с поддельной подписью Григория Родченкова, CAS дал олимпийскому комитету 24 часа на разъяснение.

— Видела информацию о поддельных подписях, но мне трудно судить, я там не присутствую и черпаю информацию из СМИ и коротких обменов информацией с Ольгой. Телефоны там нельзя использовать, только в перерывах. Самого Родченкова там нет, — рассказала Оксана Рочева. — Понятное дело, Ольге обидно, что ее называют допингисткой, это пробивает очень серьезно. Я читала предварительные показания, смотреть и слушать это крайне неприятно, это вызывает бурю эмоций. Понимаю, как ей тяжело там держать себя в руках. А ведь надо еще и правильно себя вести, тем более когда в Европе идет судебный процесс. Но понимания, как он идет и что именно рассматривается, кто кого в чем обвиняет, у меня нет. Я была на Играх в Сочи, и никакого допинга там, конечно, не было. (Дмитрий Кузнецов)