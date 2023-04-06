Серохвостов рассказал, что скучает по международным стартам

Российский биатлонист Даниил Серохвостов признался, что ему очень не хватает международных соревнований.

«Скучаю [по международным соревнованиям]. Я был первый год на Кубке мира, мне понравилось, там совершенно другой уровень, нежели чем на Кубке IBU. Эдуард [Латыпов] побегал там, успел слегка насладиться выступлением на этом уровне, а мне прям охота туда попасть», — приводит ТАСС слова Серохвостова.

Российские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.