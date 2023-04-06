Латыпов рассказал, что после Олимпиады в Пекине его поддержали Фуркад, Свендсен, и братья Бе

Российский биатлонист Эдуард Латыпов ответил на вопрос о том, как сумел абстрагироваться от хейта после неудачного выступления в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

«Просто не читал — и все. Олимпиада тогда еще шла, были другие гонки, времени даже не было. Понятно, что было мало приятного, но я старался уйти от этого и готовиться дальше. Конечно, вначале было неприятно, но потом я отпустил ситуацию и начал дальше готовиться к сезону», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

Также он рассказал, кто из иностранных биатлонистов его поддержал после этой ситуации.

«Да, я видел. Очень много людей мне писали личные сообщения, поддерживали. Помимо Фуркада, Свендсен и братья Бе тоже. Меня поддержали очень многие биатлонисты, которые выступали на Олимпиаде, но уже завершили карьеру», — добавил спортсмен.

В эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине Латыпов был финишером сборной России. На заключительной стойке он допустил пять промахов, зашел на два штрафных круга и финишировал третьим. Эстафету выиграла сборная Норвегии, второе место заняла команда Франции.