Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 17:47

Васильев о словах Жаклена про российских биатлонистов: «Не все на Западе русофобы»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» слова французского биатлониста Эмильена Жаклена, который выступил за допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Это говорит о том, что не все на Западе русофобы. Это радует. Все-таки есть разумные люди, которым политика безразлична. Их интересует только спорт. Жаклен не испугался, высказался. А сейчас очень небезопасно на Западе высказывать альтернативную точку зрения. Все должны в один голос говорить, что русские — главные злодеи. Им обязательно надо так говорить. Если кто-то говорит, что это не так, тот подвергает себя опасности. Слова Жаклена вызывают уважение. Я считаю, что придет время, и таких Жакленов будет больше. Этот спортсмен с первых дней защищал русских биатлонистов. Я надеюсь, что такие разумные люди на Западе не перевелись, и они еще проявят себя», — сказал Васильев «СЭ».

По итогам заседания 28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Биатлон
2
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серохвостов рассказал, что скучает по международным стартам

Латыпов: «Надеюсь, что в будущем мы сможем составить конкуренцию Йоханнесу Бе»
Новости
RSS RSS
Все новости