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Допинг

СБР придется возместить расходы на расследование дела Глазыриной

20:55
Екатерина Глазырина. Фото Андрей Аносов, СБР
Екатерина Глазырина. Фото Андрей Аносов, СБР
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Президент IBU Олле Далин сообщил, что Союз биатлонистов России (СБР) должен будет возместить расходы, связанные с расследованием дела Екатерины Глазыриной.

Екатерина Глазырина.Глазырину хотят второй раз наказать за одно и то же нарушение. На этот раз — пожизненно

В четверг IBU сообщил о временном отстранении Глазыриной, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка вернулась в спорт в феврале 2019 года после двухлетней дисквалификации. СБР на данный момент должен выполнить 12 критериев для восстановления полноценного членства в организации, в число которых входит выплата штрафа.

— Эта ситуация окажет влияние на сумму расходов со стороны СБР, — цитирует «РИА Новости» Далина.- Мы не обсуждали инцидент на исполкоме IBU, но это следует из критериев восстановления СБР.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200926/biatlon-1577822903.html

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