СБР придется возместить расходы на расследование дела Глазыриной

Президент IBU Олле Далин сообщил, что Союз биатлонистов России (СБР) должен будет возместить расходы, связанные с расследованием дела Екатерины Глазыриной.

В четверг IBU сообщил о временном отстранении Глазыриной, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка вернулась в спорт в феврале 2019 года после двухлетней дисквалификации. СБР на данный момент должен выполнить 12 критериев для восстановления полноценного членства в организации, в число которых входит выплата штрафа.

— Эта ситуация окажет влияние на сумму расходов со стороны СБР, — цитирует «РИА Новости» Далина.- Мы не обсуждали инцидент на исполкоме IBU, но это следует из критериев восстановления СБР.