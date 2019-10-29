СБР не будет менять критерии отбора в связи с сокращением квоты женской сборной России

Союз биатлонистов России не будет менять критерии отбора на международные соревнования в связи с сокращением квоты женской сборной, сообщает ТАСС.

Ранее Международный союз биатлонистов аннулировал февральские результаты Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. По этой причине женская команда России в зачете Кубка мира прошлого сезона опустилась с четвертого на шестое место и потеряла одну лицензию: на личные гонки в предстоящем сезоне она сможет заявлять не по шесть, а по пять спортсменок.

Тренеры сборной России определят состав на первые три этапы Кубка мира, которые пройдут в декабре, из числа 16 биатлонисток, прошедших централизованную подготовку в основном и резервном составах. Также шанс отобраться на Кубок IBU предоставили Ирине Старых и Екатерине Глазыриной.