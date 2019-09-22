Сборная Югры выиграла мужскую эстафету на ЧР по летнему биатлону

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону. Команда в составе Вадима Филимонова, Петра Пащенко, Ивана Томилова и Никиты Поршнева использовала 13 дополнительных патронов и финишировала с результатом 1:14.59,4.

Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга, за которую выступали Василий Томшин, Данил Калинин, Алексей Слепов и Дмитрий Малышко. Тройку замкнула Удмуртия (Дмитрий Шамаев, Виктор Плицев, Владимир Семаков, Александр Поварницын).

У женщин победила сборная Свердловской области, за которую выступали Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина. Второй стала команда ХМАО (Екатерина Мошкова, Анастасия Поршнева, Владислава Гаврилова, Кристина Резцова), третьей — Мордовия и Ульяновская область (Ольга Дмитриева, Юлия Дроздова, Надежда Дубова, Наталья Ушкина).

Чайковский

Чемпионат России по летнему биатлону

Мужчины

Эстафета

1. ХМАО-Югра — 1:14.59,4 (0+13)

2. Санкт-Петербург — отставание 53,9 (1+8)

3. Удмуртия — 1.09,08 (1+14)

Женщины

Эстафета

1. Свердловская область — 1:12.46,3 (3+13)

2. ХМАО-Югра — отставание 36,9 (0+16)

3. Мордовия — Ульяновская область — 46,2 (0+8)