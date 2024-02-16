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16 февраля, 14:35

Сборная Свердловской области выиграла смешанную эстафету на Спартакиаде 2024

Алина Савинова
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Биатлонисты Свердловской области
Фото Союз биатлонистов России

Сборная Свердловской области по биатлону стала победителем смешанной эстафеты на Всероссийской спартакиаде 2024 в Златоусте.

За победившую команду выступали Ирина Казакевич, которая заменила Тамару Дербушеву, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин. Сборная Свердловской области с одним штрафным кругом показала результат 1 час 6 минут 35,9 секунды.

Серебряные медали завоевали представители Московской области (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов) — +13,9 секунды. Команда Красноярского края (Юлия Шеллер, Наталья Гербулова, Ярослав Костюков и Евгений Сидоров) стала третьей — +20,8 секунды.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
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