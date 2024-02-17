Васильев: «Возможно, что отстранение России явилось определяющим фактором для Елисеева»

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал на завершение карьеры биатлонистом Матвеем Елисеевым.

«Чего не хватало Елисееву, чтобы стать звездой? Это дело очень специфическое. Не всегда бывает достаточно таланта. Очень много факторов должно сложиться: психологические моменты и отношение к делу. Это основополагающие пункты, которые определяют успех спортсмена. Мне кажется, что Елисееву не хватало концентрации. Он распылялся на многие малозначительные вещи, которые не позволили ему показать свой лучший результат и, действительно, реализовать себя как сильного спортсмена.

Конечно, спортсмену в таком возрасте, после 30 лет, необходимо задумываться, чем он хочет заниматься дальше: либо рискнуть и продлить карьеру, либо заканчивать, если такой уверенности нет. Скорее всего, так и произошло с Елисеевым. Может ли это быть связано с отстранением России? Вполне возможно, что это явилось определяющим фактором. Да, в том числе и это. Когда вернут российских спортсменов на международную арену, никто не знает. Это знает один Господь Бог. В принципе Елисееву тогда надо думать дальше, заняться чем-то другим», — цитирует «Спорт День За Днем» Васильева.