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Сборная Норвегии назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону

21:00
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Сборная Норвегии объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. В него вошел обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бе.

Полностью заявка Норвегии выглядит следующим образом:

Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен, Эрлен Бьентегорд, Стурла Холм Легрейд.

Женщины: Тирил Экхофф, Марте Рейселанн, Ингрд Тандреволд, Каролин Кноттен, Эмили Калкенберг, Ида Льен.

Первый этап в Контиолахти пройдет с 28 по 29 ноября.

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