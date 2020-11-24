Сборная Норвегии назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону

Сборная Норвегии объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. В него вошел обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бе.

Полностью заявка Норвегии выглядит следующим образом:

Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен, Эрлен Бьентегорд, Стурла Холм Легрейд.

Женщины: Тирил Экхофф, Марте Рейселанн, Ингрд Тандреволд, Каролин Кноттен, Эмили Калкенберг, Ида Льен.

Первый этап в Контиолахти пройдет с 28 по 29 ноября.