Сборная Норвегии назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону
21:00
Сборная Норвегии объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. В него вошел обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бе.
Полностью заявка Норвегии выглядит следующим образом:
Мужчины: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен, Эрлен Бьентегорд, Стурла Холм Легрейд.
Женщины: Тирил Экхофф, Марте Рейселанн, Ингрд Тандреволд, Каролин Кноттен, Эмили Калкенберг, Ида Льен.
Первый этап в Контиолахти пройдет с 28 по 29 ноября.
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