Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, выигравшая женскую гонку преследования на втором этапе в шведском Эстерсунде, поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира.

Лидирует австрийка Лиза Тереза Хаузер. Замыкает тройку лчуших Динара Алимбекова из Белоруссии.

Россиянка Ульяна Нигматуллина, финишировавшая 17-й в сегодняшней гонке, занимает 12-е место в общем зачете.

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 177 (+43)

2 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 168 (+60)

3 (2). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 160 (+31)

4 (3). Эльвира Эберг (Швеция) — 147 (+36)

5 (9). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 140 (+48)

6 (4). Маркета Давидова (Чехия) — 134 (+25)

12 (11). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 100 (+24)

23 (20). Кристина Резцова (Россия) — 66 (+10)

26 (30). Светлана Миронова (Россия) — 54 (+17)

49 (52). Лариса Куклина (Россия) — 18(+5)

53 (49). Валерия Васнецова (Россия) — 15 (0)

56 (65). Ирина Казакевич (Россия) — 9 (+9)