Зачет Кубка мира: Ройселанн поднялась на второе место, Хаузер лидирует, Нигматуллина — 17-я
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, выигравшая женскую гонку преследования на втором этапе в шведском Эстерсунде, поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира.
Лидирует австрийка Лиза Тереза Хаузер. Замыкает тройку лчуших Динара Алимбекова из Белоруссии.
Россиянка Ульяна Нигматуллина, финишировавшая 17-й в сегодняшней гонке, занимает 12-е место в общем зачете.
Кубок мира
Общий зачет (ж)
1 (1). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 177 (+43)
2 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 168 (+60)
3 (2). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 160 (+31)
4 (3). Эльвира Эберг (Швеция) — 147 (+36)
5 (9). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 140 (+48)
6 (4). Маркета Давидова (Чехия) — 134 (+25)
12 (11). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 100 (+24)
23 (20). Кристина Резцова (Россия) — 66 (+10)
26 (30). Светлана Миронова (Россия) — 54 (+17)
49 (52). Лариса Куклина (Россия) — 18(+5)
53 (49). Валерия Васнецова (Россия) — 15 (0)
56 (65). Ирина Казакевич (Россия) — 9 (+9)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/winter/L/biathlon/worldcup/2021-2022/ratings/?text_link
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