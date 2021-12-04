Ройселанн выиграла женскую гонку преследования в Эстерсунде

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла женскую гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Второе место заняла француженка Анаис Бескон.

Замкнула тройку еще одна представительница Франции Анаис Шевалье-Буше.

Россиянка Ульяна Нигматуллина финишировала 17-й, Светлана Миронова заняла 23-е место.

Зачет Кубка мира можно посмотреть здесь.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 32.20,6 (1 шт. круг)

2. Анаис Бескон (Франция) — отставание 4,8 (0)

3. Хло Шевалье (Франция) — 7,0 (1)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 7,9 (0)

5. Франциска Пройсс (Германия) — 18,8 (2)

6. Ханна Эберг (Швеция) — 22,2 (3)

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.43,4 (1)

24. Светлана Миронова (Россия) — 2.22,9 (4)

31. Магда Резлерова (Чехия) — 2.55,2 (5)

32. Ирина Казакевич (Россия) — 3.01,9 (4)

36. Лариса Куклина (Россия) — 3.33,2 (5)