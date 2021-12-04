Ройселанн выиграла женскую гонку преследования в Эстерсунде
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла женскую гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Второе место заняла француженка Анаис Бескон.
Замкнула тройку еще одна представительница Франции Анаис Шевалье-Буше.
Россиянка Ульяна Нигматуллина финишировала 17-й, Светлана Миронова заняла 23-е место.
Зачет Кубка мира можно посмотреть здесь.
Биатлон
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования
10 км
1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 32.20,6 (1 шт. круг)
2. Анаис Бескон (Франция) — отставание 4,8 (0)
3. Хло Шевалье (Франция) — 7,0 (1)
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 7,9 (0)
5. Франциска Пройсс (Германия) — 18,8 (2)
6. Ханна Эберг (Швеция) — 22,2 (3)
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.43,4 (1)
24. Светлана Миронова (Россия) — 2.22,9 (4)
31. Магда Резлерова (Чехия) — 2.55,2 (5)
32. Ирина Казакевич (Россия) — 3.01,9 (4)
36. Лариса Куклина (Россия) — 3.33,2 (5)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю