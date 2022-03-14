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Сегодня, 11:18

Серохвостов объяснил свое восьмое место в пасьюте на этапе Кубка СБР

Галина Глазко
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов подвел итоги своего выступления в гонке преследования на этапе Кубка Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе, где он финишировал на восьмом месте.

«На втором рубеже допустил два промаха. У меня был сильный тремор, а я начал стрелять, не успокоившись. После второго промаха понял, что нужно успокоиться, иначе вообще ничего не закрою. Потом закрыл остальные. Именно второй рубеж получился неудачным для меня. Мог вообще на ноль работать и бороться за тройку», — приводит слова Серохвостова «Чемпионат».

Также 22-летний биатлонист рассказал о работе лыж.

«Возможно, лыжи чуть больше тупили, хотя и погода теплее. Может, сказалось то, что я лыжи взял на более тёплой базе, чем в первый соревновательный день. Лыжи сейчас нам готовит регион. Когда сервисеры сборной готовили, лыжи работали превосходно», — добавил он.

Ранее 14 марта белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке СБР.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4636131-serohvostov-prokommentiroval-sobstvennoe-vystuplenie-v-pasyute-na-kubke-sbr.html
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