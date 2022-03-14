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Сегодня, 09:47

Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке СБР

Галина Глазко

Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.

Победителем стал Антон Смольский, который допустил три промаха. Второе место занял Дмитрий Лазовский, совершивший два промаха, а замкнул тройку лидеров Никита Лобастов (два промаха).

Лучший результат среди россиян показал Карим Халили, который финишировал на четвертом месте. Даниил Серохвостов стал восьмым, Евгений Гараничев — девятый, Эдуард Латыпов — десятый, Антон Бабиков — 15-й, а Александр Логинов — 20-й.

Биатлон
Евгений Гараничев
Карим Халили
Эдуард Латыпов
СБР
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