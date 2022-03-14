Казакевич: «В основном боролись с девчонками из Белоруссии, Резцовой и Мироновой»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги гонки преследования на Кубке СБР в Уфе, где она заняла второе место.

«Гонка прошла достаточно быстро. Не скажу, что было легко по дистанции. Был рабочий длинный подъем, который круче, чем на спринте. Начала неплохо и чисто прошла первый рубеж, но потом зашла на два штрафных круга, после чего мне стало немного тяжело. К концу гонки я смогла собраться и очень аккуратно отстреляла стоя, что позволило мне бороться за призы. Хорошо, что финальный рубеж я смогла отработать без ошибок и дотерпеть последний круг. Гонка была динамичной. В основном мы боролись с девчонками из Белоруссии, Кристиной Резцовой и Светланой Мироновой. По всей дистанции мы шли впятером и каждый ориентировался, подходя на рубеж на соперников. В итоге борьба шла между пятью спортсменками.

Финишный круг выдался не простым, и я понимала, что финишная равнина будет решающей. Она большая — 500 метров. У ребят, как раз нашему парню из Свердловской области Кириллу Бажину, немного не хватило на этом ключевом отрезке, хотя он очень хорошо отработал круг. Я старалась с учетом гонки ребят также отработать свой финиш. Карим Халили немножко отстал на подъеме, но выдал прекрасный финиш. Хорошая работа на равнине позволила ему финишировать впереди остальных ребят. В целом я выступила неплохо даже при том, что мы особо не готовились. После того как мы узнали, что не бежим на Кубке мира, было расстройство, но мы были дома и это зарядило. Многие спортсмены, выступающие на Кубке России, напротив, готовились к этим соревнованиям целенаправленно. Но нам приезд домой после четырех месяцев отсутствия тоже дал положительный заряд», — рассказала Казакевич Metaratings.ru.

14 марта россиянка заняла второе место в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Победу одержала спортсменка из Белоруссии Динара Алимбекова.