Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» оценил результаты мужского пасьюта на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) по биатлону в Уфе. Весь пьедестал заняли спортсмены из Белоруссии.

«Думал, что будет несколько по-другому. Белорусы были лучше подготовлены, восстановлены. Дома наши должны были составить более серьезную конкуренцию. Просто разобранные. И по ходу, и по стрельбе. Для спорта высших достижений не должно быть последствий от чего-либо», — сказал Тихонов «СЭ».

Также заслуженный мастер спорта СССР высказался о выступлении Евгения Гараничева.

«Пожелал бы Жене Гараничеву красиво закончить свою карьеру. Он уважаемый, молодец, старается. Но всему свое время. Он свое дело сделал. Думаю, что в Тюмени ему найдется место для работы и прочего», — добавил Тихонов «СЭ».

Победителем стал Антон Смольский, который допустил три промаха. Второе место занял Дмитрий Лазовский, совершивший два промаха, а замкнул тройку лидеров Никита Лобастов (два промаха).