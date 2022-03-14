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Сегодня, 10:58

«Просто разобранные». Тихонов — о выступлении российских биатлонистов на Кубке СБР

Тихонов оценил подготовку российских биатлонистов на Кубке СБР
Георгий Скобликов
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» оценил результаты мужского пасьюта на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) по биатлону в Уфе. Весь пьедестал заняли спортсмены из Белоруссии.

«Думал, что будет несколько по-другому. Белорусы были лучше подготовлены, восстановлены. Дома наши должны были составить более серьезную конкуренцию. Просто разобранные. И по ходу, и по стрельбе. Для спорта высших достижений не должно быть последствий от чего-либо», — сказал Тихонов «СЭ».

Также заслуженный мастер спорта СССР высказался о выступлении Евгения Гараничева.

«Пожелал бы Жене Гараничеву красиво закончить свою карьеру. Он уважаемый, молодец, старается. Но всему свое время. Он свое дело сделал. Думаю, что в Тюмени ему найдется место для работы и прочего», — добавил Тихонов «СЭ».

Победителем стал Антон Смольский, который допустил три промаха. Второе место занял Дмитрий Лазовский, совершивший два промаха, а замкнул тройку лидеров Никита Лобастов (два промаха).

Сборная России по биатлону
Александр Тихонов
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