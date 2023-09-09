Поварницын: «На последнем круге свело нижний пресс»

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал итоги гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи, где он занял четвертое место.

— Чувствовал всю гонку, что опустошен по мышцам. Сделал накануне не ту работу, которую нужно было. Пришлось по технике варьировать. На последнем круге даже свело нижний пресс.

— С Бабиковым на последнем круге невозможно было бороться?

— Я пытался, как мог. Но сами понимаете, закисление — это такая вещь, что лишь бы до финиша доехать. Пытался делать все, что мог.

— Не задумывался, чтобы сойти и не дойти до финиша?

— Нет. Если вышел на старт, должен дойти до финиша. Я совершал такую ошибку раньше. Но больше не хочу ее повторять. Если только уже не упаду.

— Успеешь восстановиться к масс-старту?

— Конечно, сделаю, что могу. Надеюсь, что организм среагирует правильно.

— Снова из вашей группы двое в «цветах». Это говорит о том, что делаете все правильно?

— Да. Антон спустился вниз и живет там. Это дало ему положительный стимул к восстановлению. Сейчас он в очень хорошей форме, — сказал Поварницын.