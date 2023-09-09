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Бабиков: «Когда Поварницын в хорошей форме, он мне не проигрывает»

Бабиков подвел итоги гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Антон Бабиков подвел для «СЭ» итоги гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи, где он занял третье место.

— С десятого места на третье — хороший рывок. Согласен?

— Да, но не стартовал Логинов. Можно сказать, что с девятого. Такой соперник спереди был бы хорошей угрозой. Все хорошо сложилось. Да, не нужно было так стрелять на первых рубежах.

— Сегодня у всех много промахов. С чем это связано?

— Ветер немножко коварный. Иногда не ощущается сильным, но сказывается. У меня была поправка после первого рубежа именно по ветру. В любом случае здесь сложно стрелять. Это очень непростое место. Плюс подход такой резвый. Ничего страшного. Давно не было практики. Это первая контактная гонка. Нормально.

— Поварницын рассказал, что ты спустился вниз. Дало ли это тебе преимущество?

— Как сказать. Белорусы, допустим, спустили сюда с 2000 метров. Для кого-то это преимущество. Но все равно каждый организм индивидуален. Сейчас спустился не для того, чтобы здесь быть в лучшей форме. А для того, чтобы не попасть в яму на чемпионате России. Сегодняшняя хорошая скорость не связана с тем, что вчера я спустился. Она связана с тем, что хорошо поработали.

— Расскажи про борьбу с Поварницыным на последнем круге. Не жалко было его? Ему очень тяжело дался этот круг.

— Мне было жалко его на финише, но на кругу — нет. Мы в любом случае соперники. В здоровом ключе воспринимаем победы друг друга. Он понимал, что недостаточно силен на финише. Потому что когда он в хорошей форме, он мне не проигрывает. Я понимал, что у меня хороший запас. Не бросался в погоню на первой части круга. Были силы. Начал подъем поспокойнее и уже в концовке начал раздавать. Догнал его достаточно быстро. Понимал, что на финише будет больше шансов. Ничего страшного. Александр себя еще реализует, — сказал Бабиков «СЭ».

Александр Поварницын
Антон Бабиков
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