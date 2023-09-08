Поварницын: «Нельзя столько лет топтаться на месте и просто цепляться за комфортные условия»

Российский биатлонист Александр Поварницын объяснил «СЭ», почему в межсезонье решил уйти из группы Сергея Башкирова на самоподготовку к Антону Бабикову и Александру Логинову.

— В отличие от Бабикова и Логинова ты ушел из группы не сразу. Почему?

— Изначально на собрании Павел Александрович (Ростовцев) сказал, что нашу группу не будут расформировывать. Была небольшая надежда, что все останется как есть. Хотя уже и слухи ходили, что нас расформируют и присоединят к группе Каминского. Поэтому такая заминка получилась. Считаю, что она хорошо на мне сказалась. Был плавный переходный период. Съездил на сбор с хорошим обеспечением и помощью Сергея Геннадьевича Башкирова. Но при этом продолжал выполнять план, который был изначально заложен на эту подготовку, а не перестраивался на план Юрия Михайловича Каминского.

— Не страшно было уходить?

— Конечно, страшно. Это определенный выход из зоны комфорта. Но для меня это был нужный шаг. Нельзя столько лет топтаться на месте, просто цепляться за комфортные условия и не прогрессировать. Надо в спорте либо добиваться чего-то, либо уходить. Я хочу добиться, — сказал Поварницын «СЭ».