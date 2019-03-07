Российские юниоры выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы

Сборная России в составе Анастасии Гореевой, Алины Клевцовой, Александра Бектуганова и Карима Халили выиграла смешанную эстафете на юниорском чемпионате Европы в Шушеене (Норвегия). Вторыми стали норвежцы, третьими – немцы.

Шушеен (Норвегия)

Юниорский чемпионат Европы

Смешанная эстафета

1. Россия (Анастасия Гореева, Алина Клевцова, Александр Бектуганов, Карим Халили) – 1:18.06,8 (0+12).

2. Норвегия (Хильде Фоссе, Ранди Соллид Нордванг, Вебьорн Серум, Сиверт Гутторм Баккен) – +37,2 (0+12)

3. Германия (Ханна Кебингер, Юлиана Фрювирт, Тим Гротиан, Юлиан Холландт) – +1.05,3 (1+12)