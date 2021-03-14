Российские биатлонисты заняли пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU

Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Первой стала команда Германии. Второе место у Норвегии. Замкнула тройку сборная Чехии.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Смешанная эстафета

1. Германия — 1:17.02,2 (1 шт. круг + 5 доп. патронов)

2. Норвегия — отставание 110 (1 + 13)

3. Чехия — 19,9 (0 + 6)

4. Франция — 32,7 (1 + 6)

5. Россия (Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Семен Сучилов, Антон Бабиков) — 33,3 (2 + 15)

6. Швеция — 1.30,6 (1 + 10)