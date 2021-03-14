Российские биатлонисты заняли пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU
13:22
Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.
Первой стала команда Германии. Второе место у Норвегии. Замкнула тройку сборная Чехии.
Обертиллиах (Австрия)
Кубок IBU
Смешанная эстафета
1. Германия — 1:17.02,2 (1 шт. круг + 5 доп. патронов)
2. Норвегия — отставание 110 (1 + 13)
3. Чехия — 19,9 (0 + 6)
4. Франция — 32,7 (1 + 6)
5. Россия (Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Семен Сучилов, Антон Бабиков) — 33,3 (2 + 15)
6. Швеция — 1.30,6 (1 + 10)
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