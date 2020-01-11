Россия стала четвертой в мужской эстафете в Оберхофе, победила Норвегия

Сборная России стала четвертой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. В составе команды бежали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Россияне использовали 9 дополнительных патронов.

Победила команда Норвегии, второй стала Франция, третьей — Германия.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Дале, Ветле Кристиансен) — 1:19.32,3 (2 шт. круга + 8 доп. патронов)

2. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе) — отставание 4,4 (2 + 6)

3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 48,2 (2 + 14)

4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — 1.09,0 (0 + 9)

5. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобостов) — 1.54,0 (1 + 12)

6. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Тршан) — 2.43,7 (0 + 14)