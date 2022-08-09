Авиакомпания оставила без инвентаря пятерых биатлонисток сборной России

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко пожаловалась на услуги российской авиакомпании из-за того, что в ходе перелета был поврежден инвентарь.

«Самая крупная авиакомпания «Аэрофлот» оставила без инвентаря сразу пятерых спортсменок сборной России по биатлону. Никакой компенсации от компании не последовало», — написала Шевченко в своих социальных сетях.

Анастасия Шевченко. Фото Соцсети

Также ущерб понесли биатлонистки Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Батманова и Наталья Мекрюкова.