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Сегодня, 22:06

Авиакомпания оставила без инвентаря пятерых биатлонисток сборной России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко пожаловалась на услуги российской авиакомпании из-за того, что в ходе перелета был поврежден инвентарь.

«Самая крупная авиакомпания «Аэрофлот» оставила без инвентаря сразу пятерых спортсменок сборной России по биатлону. Никакой компенсации от компании не последовало», — написала Шевченко в своих социальных сетях.

Анастасия Шевченко. Фото Соцсети
Анастасия Шевченко.
Фото Соцсети

Также ущерб понесли биатлонистки Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Батманова и Наталья Мекрюкова.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Анастасия Шевченко
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