Решение по делу Васильевой будет вынесено через несколько дней

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) вынесет решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой в течение нескольких дней, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу организации. Россиянка пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев, чем нарушила антидопинговые правила.

Васильевой грозит дисквалификация на срок от года до двух лет. Спортсменка отправила в IBU письмо, в котором указала причины, по которы пропустила тесты. Биатлонистка попросила не наказывать ее.

Васильева объяснила, почему пропустила три допинг-теста//

Врач сборной России разъяснил ситуацию с Васильевой//

Васильева попросила IBU не наказывать ее из-за пропуска допинг-теста//

Васильевой грозит дисквалификация