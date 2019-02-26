Врач сборной России разъяснил ситуацию с биатлонисткой Васильевой

Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин объяснил ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, которая пропустила три-допинг теста за последние 12 месяцев. Спортсменке грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

- Неприятная для Маргариты ситуация возникла из-за того, что в начале февраля, допинг-офицеры, прибывшие по ее домашнему адресу в Красноярске для получения внесоревновательной пробы, не застали спортсменку и, соответственно, возникли формальные основания поставить ей "флажок" - неявку на сдачу анализа в ВАДА, - приводит пресс-сдужба СБР слова Лагуточкина. - Два "флажка" на тот момент у Маргариты уже было – 23 апреля и 5 июня. Здесь стоит отметить, что Маргарита первый сезон находится в "пуле тестирования" ВАДА и весной в начале лета еще совсем плохо умела самостоятельно заполнять систему АДАМС, которую, согласно требованиям антидопигового агентства каждый атлет заполняет исключительно самостоятельно. После этого случая спортсменка прошла обучающий курс и долгое время успешно вела в системе все необходимые записи.

Однако 3–4 февраля Васильева в течении полутора суток находилась в дороге – сначала до Москвы, затем до Лос-Анджелеса и потом уже до Калгари. Именно в это время офицеры ВАДА прибыли по месту прописки спортсменки. Сама Васильева отправила, в связи с этим объяснительное письмо на имя координатора ВАДА по России. В письме Маргарита подробно описывает свой маршрут и объясняет – что просто не сумела правильно оформить свое передвижение в системе АДАМС. О том - какие проблемы могут возникнуть мы знали еще в Канаде и немедленно связались с координационными службами антидопингового агентства. Спортсменке посоветовали написать подробную объяснительную, приложив все имеющиеся документы. Это незамедлительно было сделано.