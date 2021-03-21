Привалов заявил, что руководителям сборной по биатлону необходимо наладить дисциплину в команде
15:17
Заслуженный тренер СССР Александр Привалов заявил, что руководители российского биатлона должны наладить дисциплину в команде.
«Необходима единая команда, одно целое, сейчас же распущенность, нет дисциплины, нет доверия к тренерам. При этом я удивляюсь журналистам, которые поливают тренеров. Тем самым они рушат доверие спортсмена к тренеру, этого делать нельзя. Биатлон — это сложный технический вид спорта, это не шоу-бизнес. Нужно продумывать множество вопросов: и физическую нагрузку, и психологическую», — цитирует Привалова ТАСС.
В февральском чемпионате российские биатлонисты завоевали лишь одну медаль. На Кубке мира женская команда потеряла максимальную квоту на следующий сезон.
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