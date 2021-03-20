Кайшева поднялась на одну позицию в общем зачете Кубка мира

Россиянка Ульяна Кайшева, занявшая восьмое место в сегодняшней гонке преследования на заключительном этапе в Эстерсунде, в общем зачете Кубка мира поднялась на одну позицию и теперь занимает 21-е место.

Победителем общего зачета досрочно стала норвежка Тирил Экхофф, сегодня ставшая второй.

На втором месте ее соотечественница Марта Ольсбу Ройселанн, которая выиграла гонку преследования в Эстерсунде.

Кубок мира. Общий зачет (ж)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 1139 (+54)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 963 (+60)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 824 (0)

4 (4). Доротея Вирер (Италия) — 821 (+23)

5 (5). Франциска Пройсс (Германия) — 815 (+38)

6 (6). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 803 (+20)

19 (19). Светлана Миронова (Россия) — 406 (+7)

21 (22). Ульяна Кайшева (Россия) — 354 (+34)

35 (35). Евгения Павлова (Россия) — 208 (0)

36 (36). Ирина Казакевич (Россия) — 204 (0)

38 (43). Лариса Куклина (Россия) — 195 (+31)

65 (64). Татьяна Акимова (Россия) — 48 (0)

75 (73). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

79 (78). Анастасия Гореева (Россия) — 20 (0)