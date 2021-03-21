Логинов не выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде
17:43
Российский биатлонист Александр Логинов не выступит в сегодняшнем масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Спортсмена нет в старт-листе на гонку. Вместо него в этом списке стоит Владимир Илиев из Болгарии.
За Россию в масс-старте выступят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.
Мужская гонка начнется в 19.15 по московскому времени.
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