Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на гибель биатлониста Игоря Малиновского в авиакатастрофе.

«Это трагедия для нас, для всей биатлонной семья, для меня лично. Я очень любил этого парня, мы общались, я следил за его успехами. Он блеснул как юниор, но по состоянию здоровья фактически закончил со спортом. Но он мог летать, он грезил небом. Прекрасно учился, был очень умным и мудрым не по годам, с красивой улыбкой, открытыми глазами. Он хотел летать, грезил небом, небо его и забрало. Большая потеря, я скорблю», — сказал Губерниев «СЭ».

Вчера, 16 июля, стало известно, что вертолет, пилотом которого был Малиновский, пропал на Камчатке. Вертолет следовал по курсу вулкан Узон — село Мильково и не вышел на плановый сеанс связи в указанное время.

Сегодня, 17 июля, пропавший борт был обнаружен в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. Все три человека, находившихся в вертолете — Малиновский и два его пассажира — погибли.