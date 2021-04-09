Польховский не намерен завершать карьеру биатлонного тренера
Тренер по биатлону Валерий Польховский не намерен завершать карьеру биатлонного тренера.
31 мая Польховский оставит пост главного тренера сборной России по состоянию здоровья.
«Динамика положительная, все нормально, — цитирует ТАСС Польховского. — Тренерскую карьеру я заканчивать не намерен. После сезона надо будет немного отдохнуть, привести себя в порядок, а после — время покажет».
67-летний Полховский во время февральского чемпионата мира в Словении был госпитализирован. В начале года он переболел коронавирусом.
Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России по биатлону. В 2011-м стал главным тренером национальной команды, а в 2013-м — советником президента СБР. Также он работал со сборными Казахстана и Белоруссии. В 2019 году вернулся в Россию и занял пост вице-президента СБР. Сборную России он возглавил в августе 2020 года.
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