Тренер по биатлону Валерий Польховский не намерен завершать карьеру биатлонного тренера.

31 мая Польховский оставит пост главного тренера сборной России по состоянию здоровья.

«Динамика положительная, все нормально, — цитирует ТАСС Польховского. — Тренерскую карьеру я заканчивать не намерен. После сезона надо будет немного отдохнуть, привести себя в порядок, а после — время покажет».

67-летний Полховский во время февральского чемпионата мира в Словении был госпитализирован. В начале года он переболел коронавирусом.

Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России по биатлону. В 2011-м стал главным тренером национальной команды, а в 2013-м — советником президента СБР. Также он работал со сборными Казахстана и Белоруссии. В 2019 году вернулся в Россию и занял пост вице-президента СБР. Сборную России он возглавил в августе 2020 года.