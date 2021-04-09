Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход Валерия Польховского с поста главного тренера сборной России по биатлону.

«Я хочу пожелать здоровья Валерию Николаевичу, потому что причина его ухода именно в этом. Он много сделал для биатлона. Я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество. Что касается кадровых решений, то Союз Биатлонистов России (СБР) — молодцы. Все, что сегодня сказал Майгуров, — я об этом каждый раз говорю в репортаже. Надеемся, что сейчас пригласят действительно авторитетного тренера и педагога, чтобы мы прогрессировали к Олимпиаде. Мы говорим про здоровье, тут не до Олимпийских игр. Такое решение напрашивалось», — сказал Губерниев «СЭ».

67-летний Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России по биатлону. В 2011-м стал главным тренером национальной команды, а в 2013-м — советником президента СБР. Также он работал со сборными Казахстана и Белоруссии . В 2019 году вернулся в Россию и занял пост вице-президента СБР. Сборную России он возглавил в августе 2020 года.

(Владимир Пушкарев)