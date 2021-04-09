Польховский призвал найти преемника на его место в сборной России по биатлону

Сегодня, 9 апреля, стало известно, что контракт с главным тренером сборной России по биатлону Валерием Польховским на следующий сезон продлен не будет. Таким образом, должность сейчас — вакантна. И некоторые специалисты, включая Анатолия Хованцева, считают, что она вообще не нужна.

— Я уже дома, в Новосибирске, — сказал Польховский «СЭ. — Из больницы выписался, чувствую себя нормально. Но работать в предстоящем сезоне не смогу. О чем и сообщил на заседании Правления СБР 8 апреля. Здоровье мне позволяет. Поэтому желаю найти хорошего человека на эту должность и завоевать много медалей в Пекине.

— Не все считают, что позиция главного тренера нужна российскому биатлону.

— Еще как нужна! Однозначно. Должен человек, который будет связывать все звенья в одну цепочку. Плюс есть организационные и стратегические моменты. Не просто так это прописано в инструкциях Министерства спорта. Если кто не знает, какие обязанности у старших и главных тренеров, пусть зайдут туда, почитают. Там прописные истины. И ничего изобретать не надо.

(Владимир Иванов)