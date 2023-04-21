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Сегодня, 17:51

Перешедшая в биатлон лыжница Грухвина будет тренироваться в группе Шашилова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Лыжница Анна Грухвина после перехода в биатлон будет заниматься в группе тренера сборной России Михаила Шашилова.

«Планируется, что Анна будет тренироваться в группе Шашилова», — приводит слова источника ТАСС.

Грухвина вошла расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2023/24.

В Союзе биатлонистов России (СБР) отметили, что официального распределения кандидатов в национальную команду по тренировочным группам еще не произошло.

Грухвиной 23 года, она является чемпионкой мира по лыжероллерам 2021 года в командном спринте, многократной чемпионкой России. Год назад из лыжных гонок в биатлон перешла Наталья Шевченко, которая вместе с Грухвиной выступала за Тюменскую область.

Шевченко в минувшем сезоне тренировалась под руководством Шашилова, среди прочих в его группу входит олимпийский призер Ирина Казакевич.

Источник: https://tass.ru/sport/17579919
Биатлон
Футбол
Анна Грухвина
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