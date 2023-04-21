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СБР объявил расширенный список кандидатов в сборную на следующий сезон

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Исполком Союза биатлонистов России (СБР) утвердил расширенный список кандидатов в сборную на сезон-2023/24 на очередном заседании. Об этом сообщается на официальном сайте СБР.

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Алексей Вагин, Андрей Вьюхин, Олег Домичек, Матвей Елисеев, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Станислав Ильиных, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Михаил Первушин, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Карим Халили, Максим Цветков.

Женщины: Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Амина Иванова, Ирина Казакевич, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Алина Кудисова, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

«Исполком утвердил расширенный список 48 кандидатов в мужскую и женскую сборные команды страны по биатлону. Четыре человека — Александр Логинов, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Анна Грухвина — включены в список по решению тренерского совета СБР, остальные — на основании спортивных результатов, показанных в сезоне-2022/23. Анна Грухвина — одаренная лыжница уровня сборной России. Благодарю Елену Валерьевну Вяльбе за содействие по ее переходу в биатлон», — сказал президент СБР Виктор Майгуров.

На централизованную подготовку из этого списка попадут 32 человека, 16 останутся в ближайшем резерве. Также Исполком СБР утвердил список кандидатов в юниорский состав сборной команды России на сезон-2023/24.

Источник: СБР
Биатлон
Сборная России по биатлону
Виктор Майгуров
СБР
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