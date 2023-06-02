Исполнительный директор СБР: «Чтобы всех все устроило, нужно провести народное эсэмэс-голосование»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак в интервью «СЭ» объяснил, почему представители организации не всегда комментируют свои решения в СМИ.

— Часто в последние дни звучит претензия, что СБР принимает непопулярные решения, но никому ничего не объясняет. Согласны с ней?

— Мне кажется, чтобы всех все устроило, нужно провести народное эсэмэс-голосование «Кого бы вы хотели видеть в сборной» и собирать команду по итогам опроса болельщиков, может, тогда и вопросов не будет. Однако у нас есть тренеры, и они вырабатывают критерии отбора в команду. Возможно, в процессе их меняют. Я только недавно узнал от спортсменов, что критерии отбора были изменены. Честно — был не в курсе. Но, повторюсь, эти критерии выработали и потом, возможно, поменяли тренеры сборной. Причем при согласовании с тренерами регионов, которые входят в тренерский совет. То, что все критерии отбора в команду и на ставки ЦСП якобы делает команда Майгурова, слюнявя карандаш и сидя в кабинетах, абсолютная чушь.

Можно поднять протоколы тренерского совета, где четко прописаны все вопросы. Нужно ли это доносить до общественности? Не знаю. Возможно, стоило бы. Хотя я всегда считал, что это внутренняя работа, — сказал Пак «СЭ».

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