"Он обманул нас". Вирер - о бывшем тренере сборной Италии

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что бывший тренер национальной команды Патрик Оберэггер не объяснил причин своего ухода. Специалист возглавил женскую сборную Норвегии в прошлом году после восьми лет работы в команде Италии.

- Мы никогда не говорили об этом. Мы не контактируем с ним, - приводит слова Вирер NRK. - Думаю, это говорит о его характере. Он обманул нас. Мы очень злились, ведь нам не говорили, почему он ушел. Но теперь мне все равно - я сосредоточена на себе. Думаю, это событие придало мне мотивации, чтобы доказать, что он нам и не нужен.

Вирер занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 792 очка.

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