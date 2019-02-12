Олимпийская чемпионка Сочи Пидгрушная не выступит в Солт-Лейк Сити и рискует пропустить остаток сезона

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная не выступит на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. После этапа в Кэнморе она отправилась в Киев для прохождения медицинского обследования. Не исключено, что она пропустить остаток сезона.

Как сообщает XSPORT.ua со ссылкой на старшего тренера сборной Украины, российского специалиста Андрея Прокунина, спортсменка точно пропустит чемпионат Европы в Раубичах, а решение о дальнейшем выступлении в сезоне будет принято после получения результатов обследований.

32-летняя Елена Пидгрушная - олимпийская чемпионка-2014 в эстафете, чемпионка мира в спринте, пятикратная чемпионка Европы.